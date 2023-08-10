أمير الشرقية يرعى اتفاقيات خيرية لـ “سبكيم”

البلاد – الدمام

ثمّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، جهود القطاع الخاص في دعم القطاع الثالث، وتفعيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن نهج القيادة الرشيدة -حفظها الله- هو دعم مثل هذه المبادرات وتطويرها والثناء عليها، خاصة أنها تستهدف فئات محتاجة في المجتمع، منوهًا بجهود “سبكيم” في المسؤولية الاجتماعية، ومبادراتها التي تصب في الصالح العام.

جاء ذلك خلال رعايته أمس، حفل توقيع اتفاقيات الشراكات المجتمعية لشركة سبكيم، مع عددٍ من الجهات الخيرية، في محافظة الخبر، بحضور عددٍ من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخيرية في المنطقة.

وجرى خلال الحفل، توقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون بين “سبكيم” والعديد من الجمعيات المتخصصة في برامج الخدمات الاجتماعية المتنوعة؛ منها شراكة مجتمعية مع “جمعية بناء لرعاية الأيتام”، التي احتوت مشاريع عدة، من أهمها رعاية مشروع “المسكن الآمن”، إضافة إلى مشروع “الكفالة الشاملة” لصالح الأيتام والأرامل، كذلك مبادرة مع جمعية “بناء” بمسمى “منصة بسمة”، تقدّم خدمات علاجية لمرضى الأسنان لجميع الأيتام، وتوقيع اتفاقية خاصة لتوفير ألف وثيقة تأمين طبي مع “جمعية كنف الخيرية” واتفاقية مع “جمعية الادخار”.

وأكّد الرئيس التنفيذي لسبكيم المهندس عبدالله السعدون، أن الشركة تعمل على تحسين وتطوير نهجها بالشراكة مع نخبة من الجهات الخيرية والمجتمعية لخدمة وتكافل ورعاية المجتمع؛ لتحقيق قدرٍ عالٍ من العوائد والمنافع على جميع المستويات والأصعدة، منوهًا برعاية سمو أمير الشرقية للاتفاقيات، ودعمه لمسيرة العمل الخيري والاجتماعي.