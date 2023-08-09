مشاريع سكنية بضاحية خزام

البلاد – الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية خزام الواقعة في شمال العاصمة الرياض، التي ستوفر أكثر من 745 وحدة سكنية جديدة ممتدة على مساحات تتجاوز 103 آلاف م2، والمُصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين وتلبية احتياج جميع المدن بالمملكة بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت المشاريع”عوالي النرجس” بعدد وحدات تصل إلى 200 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق” و”شقق دوبلكس”، ومشروع “خزام ريفييرا ” الذي يوفر 260 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق”، ومشروع “نسيم خزام” ويضم 286 وحدة سكنية من نوع “شقق”.

وتمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق ، لتحقق نمط حياة صحي ومميز.