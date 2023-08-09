الرياضة ” لوسيانو فييتو” يعزز صفوف القادسية

البلاد- الدمام

أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ثالث أفضل لاعب بكأس العالم للأندية في المغرب 2022م. ويتمتع فييتو بمسيرة احترافية جيدة، بدأها من إنديبندينتي بالنياريا الأرجنتيني 2000–2008م، وإستوديانتيس 2008–2010، وراسينج 2010- 2011 ، وذلك على مستوى مسيرة الشباب. وبدأ فييتو مسيرته الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة مع فريق راسينج 2011–2014م، وانتقل إلى فياريال الإسباني موسم 2014–2015، ورحل إلى أتلتيكو مدريد في الفترة 2015–2019م، تخللها اللعب مع أشبيلية بنظام الإعارة موسم 2016 –2017م، بعدها انتقل إلى فالنسيا بنظام الإعارة، كما لعب لفريق فولهام الإنجليزي في موسم 2018–2019م بنظام الإعارة، ورحل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة 2019–2021. وانضم لوسيانو فييتو إلى فريق الهلال موسم 2021م بعقد لمدة ثلاث سنوات، لكنه انتقل إلى نادي الشباب في موسم 2022م لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة، بعدها عاد للهلال وشارك معه في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المغرب 2022، وسجل فييتو 3 أهداف خلال البطولة، وحصل على جائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في المونديال. ويعتبر التعاقد مع فييتو الصفقة السادسة في ميركاتو القادسية الصيفي على مستوى المحترفين الأجانب، بعد المدافع الألماني الكسندرهاك، والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليز، ومواطنه حارس المرمى جويل روبلز، والمحور الإنجليزي ماكس باور، والمهاجم السنغالي مباي دياني .