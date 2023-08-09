طريقة عمل تشيز كيك الفستق بطبقة الفستق بالتوفي

الفستق غني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة والتي تقي من العديد من الأمراض كما أن فوائده لا تحصى فيما هو مرتبط بجمال البشرة والشعر

المقادير اللازمة

للقاعدة

نصف كوب فستق

ملعقة كبيرة كريمة زبدة الفستق

2 كوب ونصف بسكويت

120 جرام زبدة مذوبة

للحشو

600 جرام جبن كريمي

6 حبات بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب كريمة

نصف كوب سكر بودرة

لطبقة الفستق بالتوفي

كوب كريمة

2 كوب فستق محمص يمكن وضع بقان معه إختياري

50 جرام زبدة

2 كوب سكر

3 ملعقة كبيرة زبدة كريمة الفستق

2 ملعقة كبيرة عسل

طريقة العمل

طبقة البسكويت

يطحن في محضر الطعام البسكويت والفستق معاً ويضاف لهم الزبدة

يرفع من محضر الطعام ويضاف لهم كريمة زبدة الفستق وتقلب

يفرد البسكويت في قالب تشيز كيك سهل الفتح

يغلق القالب من الخارج بورق القصدير جيداً

يوضع في صينية مقاس أكبر وتترك جانباً

طبقة الحشو

تخفق جميع المقادير معاً حتي تتجانس

تصب برفق اعلي البسكويت

تنقل الصينية بحذر للفرن ويضاف داخل حول صينية التشيز كيك ماء مغلي داخل الصينية الاخري للسماح للتشيز كيك بالنضج علي البخر مع مراعاة ان لا يصل الماء لحافة صينية التشيز كيك

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 200 درجة مدة ساعة او حتي تصبح الأطراف متماسكة وتهتز قليلاً من المنتصف

تخرج وتترك لتبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة

طبقة الفستق بالتوفي

يرفع في مقلاة السكر حتي يصبح كراميل ذهبي فاتح اللون

يضاف له الزبدة والكريمة والعسل وزبدة كريمة الفستق ويترك حتي يغلي ونحصل علي قوام توفي متماسك

يضاف له الفستق المحمص والبقان حال إستخدامه ويقلب

يرفع عن النار ويترك حتي يبرد

يوضع فوق طبقة التشيز كيك ويترك بالثلاجة ليلة كاملة حتي تبرد وتتماسك

ثم تخرج وتقدم التشيز كيك باردة