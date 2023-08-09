طريقة عمل بيتزا الجبن بالجمبري

الجمبري أو الروبيان من المواد الغنة بالفسفور والمفيدة خاصة لمتبعي الحميات ومرضي القلب

المقادير اللازمة

عجينة بيتزا ( طريقة عمل عجينة البيتزا من هنا )

ربع كيلو جمبري مقشر ومنظف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل

شبت مفروم طازج

اوراق ريحان طازج

جبن موزاريلا

جبن شيدر

عصير حبة ليمون

زيت زيتون

زبدة

مايونيز

طريقة العمل

تذوب الزبدة في مقلاة مع زيت الزيتون دون ان يسخن

يضاف لهم الثوم ويقلب نصف دقيق

يضاف لهم الجمبري والملح والفلفل ويقلب حتي يتغير لون الجمبري

يرفع عن النار ويضاف له عصير الليمون ويقلب

ثم يترك جانباً ليبرد تماماً

علي سطح مرشوش دقيق

تفرد عجينة البيتزا

ثم تنقل لصينية بيتزا غير لاصقة

يقلب المايونيز والشبت معاً

تدهن عجينة البيتزا بمزيج المايونيز

ثم ترص داخلها حبات الجمبري وتغطي بالريحان وانواع الجبن الموزاريلا والشيدر

توضع في فرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون من الحواف وتذوب الجبنة

تخرج وتقدم ساخنة مع الإضافات المفضلة