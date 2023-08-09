توقيف 6 موظفين عن العمل بعد خروج قطار عن سكته في باكستان

البلاد : متابعات

أعلن وزير السكك الحديد في باكستان الأربعاء أن ستة عمّال بينهم طاقم صيانة الشبكة، أوقفوا عن العمل بعدما أدى خروج قطار عن سكته في جنوب البلاد الأحد إلى مقتل 34 شخصًا.

كان أكثر من ألف راكب على متن قطار “هزارة إكسبرس” عندما خرج عن سكّته في منطقة ريفية من إقليم السند تقع على مقربة من نواب شاه، على بعد نحو 250 كلم بالقطار عن مدينة كراتشي الجنوبية.

وقال وزير السكك الحديد خواجة سعد رفيق في مؤتمر صحافي في إسلام أباد الأربعاء “لم نتسامح مع الإهمال. أوقفنا ستة أشخاص”.

وأضاف أنّ “التقرير النهائي لم يصدر بعد لكن لم يكن هناك تخريب”.

وأبلغ الوزير الثلاثاء البرلمان أنّ عاملَين ساهما في الحادث، وهما تشحيم عجلتين خلف القاطرة قبل مغادرة القطار بدلاً من استبدال العربة، ووجود خلل في الصفيحة العلوية للسكك الحديد، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

ورفض الوزير نتيجة تحقيق أولي تحدث عن استبدال ألواح أجزاء معدنية تستخدم لربط سكتين، بأجزاء خشبية.

وقال سكان قدموا إسعافات أولية للضحايا، لوكالة فرانس برس إن السكة تأثرت بفيضانات اجتاحت ثلث البلاد الصيف الماضي، لكن الوزير أكد في نهاية هذا الأسبوع أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل مرتبط بالأمطار الموسمية.

تقع حوادث القطارات بشكل متكرر في منظومة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة حيث تمتد المسارات على مسافات يبلغ مجموعها حوالى 7500 كلم يستخدمها أكثر من 80 مليون راكب سنويا.

وما زالت الشبكة التي كانت في الماضي مصدر فخر الحكم البريطاني خلال حقبة الاستعمار، تضم سككا وتقاطعات وجسور تعود إلى أكثر من 150 عاما، رغم أن عمليات التطوير جارية في إطار “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني”.