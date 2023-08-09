انقاذ حياة رضيع من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

البلاد : متابعات

كشفت “الصحة” عن انقاذ حياة طفل رضيع بعد تعرضه لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث تم نقله من جدة إلى مدنية الملك فهد الطبية في الرياض.

وقالت الوزارة” تلقى خط إنقاذ الحياة في مركز الإحالات الطبية اتصالاً من أحد مستشفيات مدينة جدة لطلب استشارة طبية عن بعد مع الفريق الاستشاري المختص في خدمة الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)، و ذلك لحالة رضيع تم تشخيصه من قبل الطبيب المعالج بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث تم تنويمه في العناية المركزة للأطفال، وتقديم العلاج اللازم له، لكن الحالة الطبية للطفل تدهورت؛ إثر هبوط حاد لمستوى الاكسجين في الدم، مما ترتب عليه تركيب أنابيب للتنفس الصناعي ، و على اثر ذلك تم التواصل مع خط إنقاذ الحياة في مركز الاحالات في “الصحة” لطلب خدمة دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو).

وبينت “الصحة” أن خط إنقاذ الحياة في مركز الإحالات الطبية بالوزارة قام بالاستجابة السريعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث عمل على التنسيق بين الأطباء المتخصصين في تقنية (الإيكمو) الخاصة بالأطفال عبر منصة إلكترونية للطب الاتصالي ( الافتراضي) ، حيث مكنت هذه الخدمة التقنية المختصين من متابعة حالة الرضيع ومعرفة الوضع الصحي الطارئ، وبناء على ذلك غادر فريق طبي مختص من الرياض إلى جدة ، ووضع الرضيع على جهاز الإيكمو، ومن ثم نقله بواسطة الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض.

يذكر أن خط إنقاذ الحياة بمركز الاحالات الطبية في ” الصحة” يعمل على تقديم خدمة الإيكمو بفريق طبي متخصص للتدخل العاجل خلال 24 ساعة يومياً بكوادر بشرية من استشاريين ومتخصصين في مجالات جراحة وأمراض وقسطرة القلب ، وتستخدم تقنية دعم الحياة بالأكسجة خارج الجسم في حالات الفشل التنفسي، والفشل التنفسي القلبي الحاد المستعصي، و بفضل الله تعالى وما توفره القيادة الرشيدة أيدها الله من دعم للخدمات الصحية، أصبح بالإمكان تقديم هذه الخدمات في جميع مدن المملكة وتحت إشراف من استشاريين ومتخصصين في فريق الإيكمو والتخصصات الدقيقة الأخرى.