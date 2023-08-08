272 مخالفة على منافذ بيع الذهب

الرياض : البلاد

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 1,797 جولة ميدانية على أسواق ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات بكافة مناطق المملكة خلال الربع الثاني من العام 2023م.

وتم خلال الجولات تحرير 272 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، شملت عدم وجود دمغة، ونقص بيانات الفواتير، وعدم وجود ترخيص، ووفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب كل من يخالف النظام بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة التجارة بجولات تفتيشية دورية على منافذ بيع الذهب في جميع مناطق المملكة، للتأكد من نظامية أعمالها، وامتثالها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال.

يذكر أن وزارة التجارة تواصل تكثيف الرقابة على منافذ بيع الذهب والمجوهرات في جميع مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأنظمة المعززة للامتثال، بمشاركة مراقبين متخصصين من الوزارة للتأكد من تطبيق منافذ بيع الذهب والمجوهرات للاشتراطات المنصوص عليها في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي تشمل وجود سجل تجاري بالنشاط ومطابقة البيانات الموجودة على السجل مع مطبوعات المحل، والتحقق من وجود دمغة العيار والعلامة التجاري وأن العلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وفي حال وجود شبهة في المشغول يقوم المراقبون بسحب عينة للتأكد من سلامته عن طريق إحالتها للمختبر المختص، حيث يتم وزن العينة المراد فحصها، وصهر العينة في أفران مختصة لذات الغرض طبقاً للمواصفة (SASO ISO11426)، وتبريد المعدن بعد انصهاره وتحليله، ومن ثم إعادة وزن المعدن والتأكد من العيار. وعند وجود مخالفة يتم ضبطها في محاضر وتحال إلى النيابة العامة لتتم إحالتها إلى اللجنة المختصة.

يشار إلى أن كل من يخالف نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.