وفد سعودي يزور كوريا الجنوبية.. تطوير القدرات البشرية في الصناعة والتعدين

البلاد – الرياض

زار وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية جمهورية كوريا الجنوبية، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث تعزيز التعاون لتطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي والتعديني، ومراجعة البرامج والمبادرات للاستفادة منها بما يحقق تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاعين.

والتقى الوفد الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، بمسؤولين في وزارة التعليم الكورية، حيث ناقشوا مستقبل أساليب التعليم المبتكرة بما يتماشى مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، واطلعوا على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها كوريا الجنوبية في هذا المجال، وأبرز البرامج والمبادرات والتقنيات المستخدمة في مجموعة هيونداي للسيارات وكلية هيونداي للتدريب المهني.

كما زار الوفد المقر الرئيسي لمعهد أبحاث (KRIVET) وشركة (KLI)، والتقى بمسؤولي تنمية القدرات البشرية، وبحث معهم التعاون في تنمية رأس المال البشري وفرص تبادل الخبرات بين الجانبين،كما تمت مناقشة استراتيجيات تنمية المواهب مع مجموعة بوسكو الكورية.