موجز اقتصادي

إبداعات جوفية

دشَّن محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، فعاليات مهرجان الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية “إبداعات جوفية”، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة . وأوضح مدير مكتب الوزارة في سكاكا الدكتور عقاب الرويلي، أن المهرجان بمشاركة 30 عارضًا من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة .

جزيرة مائية

أعلنت غرفة جازان عن فرصة استثمارية جديدة برأس مال يبلغ 112 مليون ريال، وبعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 134 %، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار في المشروع 18 %، ويتمثل المشروع في إنشاء “جزيرة جازان المائية”، يتضمن حديقة مائية وداراً للسينما، ومنطقة مطاعم، ومقاهي حديثة، ومحال تجارية.

تقييم المعادن

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن إطلاقها فرعاً جديداً يختص بتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقاً لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة. وتعمل الهيئة على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيّمي