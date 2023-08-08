صندوق الاستثمارات يطلق شركة “كياني”

البلاد – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة “كياني”، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.وستركّز شركة “كياني” التي ترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارتها، على صحّة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

تهدف شركة “كياني” إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص بالصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي إطلاق شركة كياني تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، وتوطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والإسهام في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خدمات رقمية

وستقدّم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربط سلس بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعياً للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات. وستعمل على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل:”تهدف شركة كياني إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال، ونحن سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي في صحة ورفاهية المرأة، وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية.”

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن مؤخرا في تقريره السنوي أنه استثمر 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجية خلال عام 2022م، فيما بلغ حجم أصوله المدارة 2.23 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن عدد الموظفين السعوديين بلغ خلال نفس العام 1601 موظف، فيما بلغ غير السعوديين 339 موظف، وبلغ إجمالي عدد الذكور 1356، وعدد الإناث 584.