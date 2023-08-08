الرياضة صفقات الهجن.. مدوية

متابعة – هاني البشر

لا صوت يعلو على صوت صفقات الهجن، خاصة حينما تبرم وتعقد بين التجار والملاك في مهرجان ولي العهد في الطائف، حيث يتم إبرام صفقات عديدة وبمبالغ كبيرة. ويقول حمد بن رايه المري، المتوج بجائزة سيف ولي العهد في نسختين: يتميز مهرجان ولي العهد في الطائف عن غيره، أنه يقام في الأساس في “مقيض الهجن”، حيث يتجمع فيه أكبر عدد من الملاك وتجار الهجن إضافة لأفضل سلالات الهجن في العالم العربي. وإضافة إلى الصفقات التي تتم بين الملاك والتجار، أعلن الاتحاد السعودي إقامة مزاد الهجن في الـ 26 من أغسطس على هامش فعاليات المهرجان. وتوقع ابن رايه، أحد أشهر من أبرم الصفقات الكبرى في نسخ المهرجان منذ عام 2018، أن تشهد النسخة الخامسة صفقات تاريخية، لم يشهدها سوق الهجن، وقال: ” ما جعلني متفائلاً ومتأكدًا من توقعي هو إبرام صفقات قبل انطلاق أشواط المهرجان، وإحدى تلك الصفقات أبرمت بمبلغ ثلاثة ملايين ريال”. وأضاف: ” أتوقع صفقات تاريخية أيضًا؛ بسبب تواجد تجار معروفين وكبار في عالم الهجن اجتمعوا في هذه النسخة”. وشهدت النسخ الأربع في المهرجان إبرام صفقات كبرى، وصل متوسط مبالغها لـ 200 مليون ريال، حيث يتم بشكل يومي عقد ما بين 10 إلى 15 صفقة، متوسط أسعارها ما بين 200 ألف إلى 500 ألف ريال؛ باستثناء الصفقات النوعية التي تتجاوز المليون ريال، وفقًا لمشاركين في المهرجان.