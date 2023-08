صدمة في تشيلسي.. إصابة النجم الجديد نكونكو وغيابه لشهور

أعلن تشيلسي عن إصابة نجمه الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو (25 عامًا) وغيابه لفترة طويلة، نتيجة إصابة قوية في الركبة، حسب بيان رسمي الثلاثاء.

نكونكو انضم للتو إلى تشيلسي في صفقة ضخمة بلغت قرابة 60 مليون يورو قادمًا من لايبزيغ الألماني، ووقّع عقدًا طويل الأمد مع الـ”بلوز” إلى صيف 2029.

وتعرّض اللاعب صاحب الأصول الكونغولية إلى إصابة في الركبة بالدقائق الأولى من مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند الودية التي أقيمت الخميس الماضي.

وقال بيان تشيلسي: “سيغيب نكونكو لفترة طويلة نتيجة إصابة في الركبة، لقد خضع لعملية جراحية، وبدأ برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي”.

وسائل إعلام مقرّبة من دوائر تشيلسي ذكرت أن نكونكو سيغيب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بعد أن خضع اللاعب إلى عملية جراحية ناجحة.

ويستهل تشيلسي موسمه بملاقاة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس في ملعب “ستامفورد بريدج”.

Chelsea announce that new signing Christopher Nkunku picked up a knee injury during a preseason match and will be out for an extended period of time. pic.twitter.com/IoJsPJzNpr

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 8, 2023