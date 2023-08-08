تركز على اللعب التعاوني.. أوفر واتش.. لعبة «الأبطال»

البلاد – جدة

تعد أوفر واتش (Overwatch)‏، لعبة فيديو جماعية عبر الإنترنت من نوع تصويب منظور الشخص الأول. وقد صدرت في 24 مايو 2016م على منصات ويندوز، وبلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون. وتوزع أوفرواتش اللاعبين على فريقين مكونَين من ستة لاعبين؛ حيث يختار كل لاعب شخصية واحدة من قائمة شخصيات محددة مسبقًا يُدعَون بـ«الأبطال»، حيث تحتوي حاليًا على 33 بطلًا، ولكل بطل أسلوب لعب فريد من نوعه.

تنقسم أدوار اللاعبين إلى ثلاث فئات: الهجوم Offense، والمدرّع Tank، والدعم Support. يعمل أعضاء الفريق معًا لتأمين نقاط التحكم والدفاع عنها على خريطة ما، أو يرافقون حمولة عبر امتداد الخريطة خلال فترة زمنية محدودة. يكسب اللاعبون مكافآت تجميلية لا تؤثر في مجرى اللعب مثل جلود الشخصيات Skins ووقفات النصرVictory Poses. صدرت اللعبة في البداية بطوريّ لعب عابر وتنافسي مصنَّف وأطوار رِواق Arcade مختلفة، كما أُضيف بعد صدورها متصفح خوادم يخصصها اللاعب. وطورت بليزارد شخصيات وخرائط وأطوار لعب جديدة، وإضافتها بعد إطلاق اللعبة، حيث ذكرت الشركة أن جميع التحديثات ستبقى مجانية، وأن التكلفة الإضافية الوحيدة تكمن في المعاملات التجارية المصغرة؛ من أجل الاستحواذ على مكافآت تجميلية إضافية.

أوفر واتش.. هي رابع منتج حصري رئيس لبليزارد، وأتت بعد إلغاء مشروع لعبة تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت الطَموح بعنوان تايتن Titan عام 2014م.



ابتكر ثلة من أعضاء فريق تطوير تايتن الفكرة الأساسية لأوفرواتش بناءً على نجاح ألعاب تصويب منظور الشخص الأول الجماعية، مثل تيم فورتريس 2 وعلى الشعبية المتنامية لألعاب ساحات المعركة الجماعية عبر الإنترنت، وبذلك صنعوا لعبة تصويب تركز على اللعب التعاوني باستخدام مجموعة من الأبطال. اقترضت بعض عناصر أوفرواتش أصولًا ومبادئ من مشروع تايتَن الملغى. بعد إرساء سرد تقع أحداثه في كوكب أرض متفائل وشبه مستقبلي بعد وقوع أزمة عالمية، فقد هدِف المطورون إلى ابتكار مجموعة أبطال متنوعة الأعراق والنوع الاجتماعي كجزء من هذا السرد. قضى الفريق وقتًا طويلًا في ضبط توازن الشخصيات والتأكد من قابلية اللاعبين الجدد في الاستمتاع باللعب؛ ريثما يستطيع اللاعبون المهرة تحدي بعضهم البعض.



أُعلن عن اللعبة في مؤتمر بليزكون 2014م بنسخة قابلة للعب تمامًا، وكانت تحت مرحلة بيت مغلقة منذ أواخر 2015م حتى بداية 2016م. تم تسويق اللعبة عن طريق إصدار فيديوهات رسوم متحركة قصيرة للتعريف بحبكة اللعبة وجميع الشخصيات. بعد إصدار أوفرواتش رسميًا، استقبلها النقاد بإشادة واسعة، حيث أثنوا على سهولة إتاحتها وجاذبية تنوع أبطالها وأسلوبها الفني الكرتوني المشرق وطريقة لعبها الممتعة. فازت اللعبة بعدة جوائز بما فيها جائزة «لعبة العام» في مسابقات «ذا غَيم أواردز»، جوائز D.I.C.E. وجوائز اختيارات مطوري الألعاب، بالإضافة إلى عدة منشورات أخرى. منذ إصدارها، أصبحت أوفرواتش معترفًا بها كرياضة إلكترونية. وبالإضافة إلى رعاية البطولات، أعلنت بليزارد عن خطط لدعم دوري أوفرواتش المحترف عام 2017م.



تتميز أوفرواتش بمعارك قائمة على اللعب الجماعي بفريقين متنافسَين بستة لاعبين لكل منهما. يختار اللاعبون واحداً من عدة شخصيات بطلة، حيث لكل منها قدرات وفئات أدوار مميزة. تشمل الأدوار الشخصية الأربعة: الشخصيات الهجومية التي تتميز بسرعتها العالية وهجماتها القوية، ولكن دفاعها منخفض، شخصيات دفاعية تهدف إلى تشكيل نقاط خنق للأعداء، شخصيات الدعم التي توفر التعزيزات أو الإضعاف للحلفاء والأعداء (مثل الشفاء أو تغيير السرعة) والشخصيات المدرّعة بشكل ثقيل التي تمتلك نقاط ضرب (صحة) عالية تمكنها من التصدي لهجمات الأعداء وإبعادها عن الزملاء. خلال عملية إعداد ما قبل المباراة، ستقدم اللعبة النصيحة لأعضاء الفريق بشأن شخصياتهم إن كان فريقهم غير متوازن، على سبيل المثال، إن كان الفريق يفتقر لأبطال دفاعيين، وستشجعهم على تغيير شخصياتهم قبل بدء المباراة لتحقيق التوازن في فريق البداية. بوسع اللاعبين تغيير شخصياتهم داخل المباراة بعد موتها، أو عن طريق العودة لقاعدتهم.