السديس :قرار فصل الشؤون الدينية عن هيئة الحرمين يجسد عناية القيادة بهما

البلاد : متابعات

أشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالقرار الموفق لمجلس الوزراء القاصد تحويل الرئاسة العامة الى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة مؤكدا ان هذا القرار الحكيم يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما ..

وقال ان قرار مجلس الوزراء يعد قرار تاريخيا يصب لمصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرص القيادة الحكيمة بالحرمين وقاصديهما والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداء للأمانة العظيمة و في سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي وتقديمُ أرقى الخدمات العصرية للزائرين استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله به المملكة لرعاية الحرمين الشريفين.