ارتفاع الاستثمارات في السوق السعودي

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 03 أغسطس الحالي من 10.62 % إلى 10.65 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم دون أرامكو 328.15 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق من 1.89 % إلى 1.90 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 58.4 مليار ريال ، فيما انخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب دون أرامكو، شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع من 12.17 % إلى 12.11 %، وبلغت قيمتها 372.95 مليار ريال.