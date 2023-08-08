الإقتصاد

ارتفاع الاستثمارات في السوق السعودي

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1445 هـ       8 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 03 أغسطس الحالي من 10.62 % إلى 10.65 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم دون أرامكو 328.15 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق من 1.89 % إلى 1.90 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 58.4 مليار ريال ، فيما انخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب دون أرامكو، شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع من 12.17 % إلى 12.11 %، وبلغت قيمتها 372.95 مليار ريال.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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