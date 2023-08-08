إنجاز بارز لشركة البحر الأحمر الدولية.. مليون ساعة عمل آمنة في منتجع جبلي

البلاد – تبوك

حققت شركة البحر الأحمر الدولية إنجازاً بارزاً بتسجيل مليون ساعة عمل آمنة، دون أي حوادث مهدِرة للوقت، وذلك في تطوير المرحلة الأولى من المنتجع الجبلي «ديزرت روك» من خلال فريق قسم الصحة والسلامة.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الالتزام الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة المتبعة منذ الإعلان عن وجهاتها المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن يحظى الجميع بتجارب عمل آمنة طوال الوقت سواء كانوا موظفيها المباشرين، أو ممن تم توظيفهم من قبل شركائها في تطوير محفظة مشاريعها.

وتمثل صحة وسلامة القوى العاملة في «البحر الأحمر الدولية» أهم أولوياتها، إذ يكرّس فريق القيادة لديها جهوده في سبيل تعزيز ثقافة السلامة، فضلاً عن المشاركة الفعّالة والوثيقة مع فرق العمل في المشاريع.