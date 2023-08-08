أرامكو توزع 110.18 مليار ريال كأرباح على المساهمين

البلاد – الظهران

أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 110.18 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة عن الربع الثاني 2023م، توزعت بين 73.16 مليار ريال توزيعات أساسية و37.02 مليار ريال توزيعات مرتبطة بالأداء.

وقالت في بيان على تداول، إن هذا يعد أول توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري.

وكانت البيانات المالية للشركة، قد أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25 % إلى 119.54 مليار ريال في الربع الأول من 2023م، مقابل 148.03 مليار ريال في الربع المماثل من 2022م.. فيما ارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 3.75 % في الربع الأول قياساً على 115.22 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها دفعت في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال بزيادة تمثّل 4 % عن الربع السابق، وأوصت بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني قدرها 73.2 مليار في الربع الثالث، وسيكون تاریخ الأحقیة في 10 سبتمبر المقبل، على أن تكون الأحقیة للمساهمین المالكین للأسهم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أن تطوير أعمال التنقيب والإنتاج عن النفط الخام والغاز يمضي قدمًا ويشمل زيادة إنتاج النفط الخام في حقول المرجان، والبري، والدمام، والظلوف، كجزء من إجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية على نطاق واسع، كما تتقدم إستراتيجية النمو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق مع ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أميرال للبتروكيميائيات بقيمة 41.3 مليار ريال، وإرسال شحنات معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الأسواق الرئيسة لدعم تطوير خيارات نزع الكربون.

الناصر: نلبي احتياجات العملاء في العالم بموثوقية عالية

قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن نتائجنا المالية القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق، كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية. وأضاف الناصر :» تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير، ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة». وأكد رئيس «أرامكو السعودية» مواصلت العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخ الشركة، بهدف زيادة القدرة على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع الأعمال في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل.

وقال المهندس الناصر :» ما نزال متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، وأن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلّط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون».