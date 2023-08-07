5 نجوم لـ “الضريبة والجمارك”

البلاد – الرياض

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، التي تُعد المرجع الأهم عالميًا في تقييم التميز المؤسسي، لتصبح الهيئة أول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة، وذلك وفقًا للنموذج الجديد، ليتوج جهودها لتطبيقها أبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة في رحلتها نحو التميز المؤسسي، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل إحدى أهم ممكناتها الإستراتيجية وهو “التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق”، وقيامها بتوفير أداوت تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية والتركيز على التحول الرقمي.