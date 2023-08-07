373 مليونا أرباح “علم”

البلاد- الرياض

ارتفعت أرباح شركة “عِلم” 91 % إلى 373 مليون ريال في الربع الثاني من 2023م، مقابل 195 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022م. وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 15.8 % في الربع الثاني، مقابل 322 مليون ريال في الربع الأول السابق.

الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أمس الأحد: إن زيادة الأرباح جاءت بدعم ارتفاع الإيرادات بنسبة 35.13 % أو 365 مليون ريال إلى 1.4 مليار ريال، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 45.76 % أو 189 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة في الإيرادات نتجت من الارتفاع في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 43.04 %، والارتفاع في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 22.65 %. قابل ذلك انخفاض في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 14.63 %.

من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.94 % أو 24 مليون ريال، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 23 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 13 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 11 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف انخفاض الموجودات غير الملموسة بمبلغ 27 مليون ريال. كما ارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 22 مليون ريال، قابل ذلك ارتفاع في مصروف الزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال.