موجز اقتصادي

سجل تجاري

سجّلت فروع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة 5.352 سجلًا تجاريًا نشطًا، وذلك بنهاية الربع الثاني 2023م، شملت التجارة والمقاولات، والمطاعم، والإعاشة، والمقاولات، والخدمية، والصناعية، وورش صيانة المركبات، والأنشطة السياحية، والنقل، والتخزين، والعقارية، والمهنية، والزراعية، والتأجير، والاتصالات وغيرها.

مخلّص جمركي

أطلقت أكاديمية غرفة جازان برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تطوير وتدريب “المخلص الجمركي”. ويتناول البرنامج عدة محاور؛ منها مسؤولية المستورد والمستخلص في العملية الجمركية، وكيفية احتساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب، والمخالفات الجمركية والاستيرادية وعقوبتها، والتهريب الجمركي ، والتفريغ المباشر.

ورد جازان

قدم 207 محال متخصصة الورود الطبيعية لأهالي منطقة جازان، وتشهد المبيعات نشاطًا تجاريًا ملحوظًا خلال إجازة الصيف، سواء في محال البيع بالجملة التي تقدم الورود بأشكال وأنواع وألوان مختلفة، فيما وجد شباب وفتيات جازان مجالًا واسعًا للاستثمار والعمل في هذا المجال بابتكارات وتصاميم فنية تلبي ذائقة المشترين.