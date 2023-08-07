الرياضة مشاريع “رؤية 2030” حاضرة في مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر

اقتحمت أسماء مشاريع “رؤية المملكة 2030” مهرجان ولي العهد للهجن، حيث فضل العديد من الملاك تسمية مطاياهم بأسماء مشاريع الرؤية تفاؤلاً بها وافتخاراً بالطموح الكبير الذي سيصبح واقعاً بعد أعواماً قليلة. ويطلق الملاك مسميات كثيرة على الهجن، سواء تبعا للونه أو لعلامة فارقة في جسده أو مسلكه أو طبعه أو قدرته.وأكد بدر محمد الغامدي أحد الملاك المشاركين في النسخة الخامسة من المهرجان أنه أطلق على ثلاث مطايا لديه باسم ثلاثة مشاريع وطنية وهي: نيوم من فئة اللقايا، شيبارة من فئة المفاريد، وذا لاين من فئة اللقايا.

كما تضمنت قوائم المطايا المشاركة في المهرجان اختيار الملاك المشاركين لأسماء مثل الدرعية، المملكة، اليمامة، العلا، والبحر الأحمر، وغيرها. وأوضح الغامدي أن سبب تسمية مطاياه لبعض مشاريع “رؤية المملكة 2030” هو إيمان منه بمشاريع الوطن العملاقة ومستقبلها المشرق والناجح بإذن الله، وقال “لذلك فضلت بأن تتسمى بهذه المشاريع وأن يكون لها نصيب من اسمائها العملاقة في هذا المهرجان العملاق”. وأضاف “المطايا الثلاث هي في أكثر من فئة بين المفاريد وسن اللقايا، تحقيقها للمراكز الأولى وظهور اسمها في قوائم الفائزين هو ما اسعى له لإظهار مشاريع وطني الغالية”. من جانبه، شدد مروان الجهني مدير المسابقات والتسجيل في الاتحاد السعودي للهجن أن الاتحاد يفخر بتواجد أسماء هذه المشاريع الوطنية في كشوفات مهرجان ولي العهد للهجن، وقال “سباقات الهجن ليست بمعزل عن ما يحدث من أحلامنا ورؤى وطننا العظيم”.