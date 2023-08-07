مبابي بصدد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي!

زعمت يومية ميرور (Mirror) البريطانية أن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (24 عامًا) في طريقه لمغادرة باريس سان جيرمان واللعب في الدوري الإنجليزي.

ودخل مبابي في أزمة مع الباريسي بعد تصريحاته الهجومية ضد الفريق شهر يونيو الماضي، وتبعها بتصريحات اخرى تفيد بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي صيف 2024.

مبابي وحسب وسائل إعلام فرنسية، أخبر محيطه أنه لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان، ويهدف للانتقال إلى ريال مدريد بأقصى سرعة ممكنة.

بدوره يحرص باريس سان جيرمان على عدم خسارة اللاعب بالمجّان، ويريد الاستفادة المادية من بيعه، لكن ريال مدريد بقى ساكنًا ولم يتقدّم بعرض رسمي.

من هذا المنطلق، فإن أندية إنجليزية اقترحت على باريس سان جيرمان استعارة مبابي الموسم المقبل (2023-2024) مقابل مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو.

لم يتم تحديد هوية الفرق الإنجليزية التي تريد مبابي، لكن تقارير أشارت إلى أن ليفربول وتشيلسي يتصدران السباق لاستعارة اللاعب لموسم واحد.