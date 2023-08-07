مأكولات” أم شاكر” الشعبية تخطف أنظار زوار كأس الملك سلمان للأندية

أبها – هاني البشر
في خطوة لإحياء الأكلات الشعبية القديمة، اشتهرت الطباخة” أم شاكر” بإعداد الأطباق الشعبية في شارع الفن- أحد أشهر شوارع مدينة أبها؛ حيث خطفت المأكولات الشعبية الأضواء، والتفت الزوار حول الأكل الشعبي، الذي تشتهر به منطقة عسير؛ مثل العريكة وخبز التنور، الذي يسمى هنا بـ ” ميفا “، وبدأ الجمهور يسأل عن طريقة التحضير، وعن نوع المكونات المستخدمة.
بدورها، أوضحت الطباخة «أم شاكر العسيرية» بأنها تقوم بإعداد الطبخات الشعبية في شارع الفن منذ ثماني سنوات؛ بحثًا عن الرزق وكسب العيش، منوهة أن أبها تشتهر بالأكلات الشعبية القديمة، التي ما زالت تنافس الطبخات الحديثة، رغم قلة إعدادها من الأجيال الحالية، وهي طبخات تتميز برائحتها الذكية، حيث يتم طهيها بالطرق التقليدية، التي ساعدت في اجتذاب الكثير من زوار كأس الملك سلمان للأندية، مبينة أن تواجد الإعلاميين العرب ، خاصة من دول شمال إفريقيا كان كبيرًا لتذوق هذه الأكلات.