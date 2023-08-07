الرياضة غيث يفتتح الزمن الأفضل في “اللقايا” في اليوم السابع من مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر

حققت المطية “غيث” لمالكها بدر مسيفر العتيبي التوقيت الأفضل في منافسات فئة “اللقايا” ضمن اليوم السابع من المرحلة التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي. وقد انطلقت فعاليات المهرجان الثلاثاء الماضي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

ونجح “غيث” في تحقيق لقب الشوط السادس خلال الفترة الصباحية اليوم (الاثنين) بزمن قدره 6:20.031 دقيقة وبمسافة (4 كيلو مترات). وأقيم اليوم في منافسات فئة اللقايا (بكار ـ قعدان) في يومها الأول ضمن المرحلة التمهيدية 34 شوطًا، قطعت من خلاله المطايا اليوم 136 كيلو مترًا، مسافة كل شوط (4 كيلو مترات)، شارك فيها 881 مطية، بواقع 559 مطية في الفترة الصباحية، و322 مطية في الفترة المسائية. يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.