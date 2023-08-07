صندوق الاستثمارات يؤسس شركة “سرج” الرياضية

البلاد – جدة

يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، لتنويع الاقتصاد المحلي وخلق عوائد للتنمية المستدامة، وتعد قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة، مجالات حيوية واعدة وذات أولوية، في إطار إستراتيجيته الطموحة للاستدامة والابتكار. وأمس، أعلن الصندوق عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، التي تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستستثمر الشركة الجديدة “سرج” في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة والمنطقة. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل:” يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن هذه المجالات ستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة، كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى، التي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الصندوق وفقًا لرؤية المملكة 2030″.

خارطة استثمار ووظائف

يواصل صندوق الاستثمارات العامة ضخ الاستثمارات محليًا وإطلاق قطاعات إستراتيجية، وبناء شراكات دولية، وتحقيق أهدافه المعلنة في برنامجه 2021-2025م. في هذا السياق، كشف تقرير الصندوق للعام 2022م، أن إجمالي الأصول تحت إدارته بلغت 2234 مليار ريال، تتضمن مبالغ مستردة من جهات حكومية بقيمة 5 مليارات ريال. وبشأن خارطة الاستثمار والوظائف، أوضح الصندوق أنه تم تنويع الاستثمارات الدولية، التي تضم 23 % من أصوله بما يعادل 512 مليار ريال، واستثمارات محلية تشكل 77 % من أصوله بما يعادل 1717 مليار ريال، موضحًا أن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية حتى نهاية 2022م (على أساس سنوي) بلغ 8 %، كما تم استحداث 181 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2022م، وتأسيس 25 شركة.

أهداف الشركة