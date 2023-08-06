4 الآف فرصة عمل في “بريدة للتمور”

البلاد – بريدة

يوفّر كرنفال بريدة للتمور مايزيد عن 4 الآف فرصة عمل موسمية، مجسدًا أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الكرنفالات الترويجية والسياحية في المملكة، المتمثلة في توطين وإيجاد فرص عمل لشباب وفتيات الوطن.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، خلال تفقده لمدينة التمور ببريدة، أهمية تقديم كافة الخدمات للعاملين بمدينة التمور من مسوقين ومزارعين وبائعي التجزئة في كرنفال بريدة للتمور، حيث يشهد حراكًا اقتصاديًا هامًا للمنطقة من خلال حجم المبيعات وكميات التمور الواردة للسوق.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكرنفال التمور الدكتور خالد النقيدان، أنّ فرص العمل التي أوجدها الكرنفال، تم توفيرها من خلال اللجان والفرق المشرفة ونقاط البيع ومحال التجزئة والمزارع وساحات بيع التمور وساحات التصدير.