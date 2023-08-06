13.6 مليار تسهيلات بنك التصدير

البلاد – جدة

نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.58 مليار ريال خلال العام الماضي 2022م، منها 9 مليارات ريال في شكل مبالغ صادرات مغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات، و4.58 مليار ريال في شكل مبالغ مصروفات لطلبات تمويل الصادرات.

وطبقًا للتقرير السنوي للبنك، بلغ إجمالي مبالغ الطلبات التي تمت الموافقة عليها 6.43 مليار ريال خلال العام 2022، في حين تم توقيع 28 اتفاقية تسهيلات ائتمانية.

وبلغت نسبة إسهام البنك نحو 1.2 % من إجمالي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية والتي وصلت إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرنسا، وباكستان، والعديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وشكلت المنشآت الكبيرة ما نسبته 57 % من إجمالي طلبات التمويل، فيما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 43 % ، وجاء قطاع المنتجات الغذائية في مقدمة الطلبات الممولة بنحو 24.5 % من إجمالي التمويل، تلاه قطاع الحديد والصلب بنسبة 10.5 %.