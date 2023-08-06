موجز اقتصادي

اليوم الأول

استضافت وزارة التجارة في فروعها بمناطق القصيم والجوف ونجران، عددًا من طلبة المرحلة الثانوية المستفيدين من برنامج “اليوم الأول”، أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ويهدف إلى مساعدة الشباب والفتيات في التعرف على سوق العمل المحلي وإكسابهم المهارات اللازمة، والتعرف على خدمات الوزارة وممكناتها لقطاع الأعمال.

جولات صناعية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للفروع 2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

ضريبة يوليو

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد.