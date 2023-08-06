كليات التميز تعزز شراكاتها

البلاد – الرياض

تعزيزًا لرفع جودة القدرات والمعايير المهنية السعودية في قطاع السياحة والضيافة، وقعت شركة كليات التميز، مذكرة تعاون مع كلية” روزن” لإدارة الضيافة بجامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية وحضور رئيس مجلس المديرين بشركة كليات التميّز محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وتهدف المذكرة إلى تأهيل الكوادر الوطنية في القطاع لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة، إضافة إلى تطوير التدريب الإلكتروني في برامج إدارة الضيافة، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وتنظيم ورش عمل مشتركة.

ومثل الجانبين؛ الرئيس التنفيذي أيمن بن مصطفى آل عبدالله، وعميد كلية روزن الدكتور يوتشينج وانج، ونائب وكيل جامعة وسط فلوريدا للشؤون الأكاديمية الدكتور تيموثي ليتزرينغ.

وتصنف كلية روزن بجامعة وسط فلوريدا أفضل الجامعات الأمريكية والثانية عالميًا في مجال السياحة والضيافة، حيث تقدم الكلية عدة برامج تدريبية للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا في مسارات القطاع.