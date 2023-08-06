شاهد.. أرسنال يحصد كأس الدرع الإنجليزية من مانشستر سيتي

فاز أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بانتصاره الأحد على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن أمام أنظار نحو 81 ألف مشجّع، وأدارها الحكم المحلي ستيورات أتويل.

تقدّم البديل الشاب كول بالمر لمانشستر سيتي في الدقيقة 77، قبل أن يعادل البديل البلجيكي لياندرو تروسارد لأرسنال في الدقيقة 111.

مانشستر سيتي هو بطل الثلاثية التاريخية عن الموسم الماضي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال اوروبا.

في حين لعب أرسنال المباراة باعتباره وصيفًا للدوري الإنجليزي، حيث تمكّن من إضافة اللقب رقم 17 في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.



شاهد ملخص المباراة وركلات الترجيح