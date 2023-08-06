بعد حادث مع ميسي.. طرد موظّف في إنتر ميامي!

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تسريح عامل يدعى كريستيان سالامانكا، بعد حادثة صغيرة وقعت مع نجم الفريق الجديد، ليونيل ميسي (36 عامًا).

حسب يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، فإن سالامانكا – الكولومبي الجنسية- حاول الحصول على توقيع ميسي بطريقة متهورة.

سجّل ميسي هدفين وقاد إنتر ميامي للفوز على أورلاندو بنتيجة (3-1) الخميس الماضي، ليقود إلى التأهل للدور الثاني من كأس الدوريين.

وعقب المباراة، توجّه سالامانكا إلى ميسي وصرّخ “يا بطل العالم” ليحصل على توقيع اللاعب على قميصه، قبل أن يتدخّل الأمن ويبعده.

تعتقد وسائل إعلام أن ميسي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في فصل العامل، حيث زعمت تقارير أنّه تقدّم بشكوى للنادي.

ورفع ميسي إجمالي أهدافه إلى الرقم 5، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، من أصل 3 مباريات خاضها مع إنتر ميامي إلى الأن.