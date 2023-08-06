النصر يتخطى الرجاء ويواجه الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق النصر إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد تغلبه على نظيره الرجاء المغربي 1/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف النصر” رونالدو وسلطان الغنام وفوفانا” فيما جاء هدف الرجاء عن طريق النيران الصديقة بقدم عبدالله مادو. بتلك النتيجة يتأهل النصر لمواجهة فريق الشرطة العراقي في نصف النهائي الأربعاء المقبل.
رونالدو يعلن تقدم النصر في المباراة ⚽️✅#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QLA6JTPqyQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/G4wjYvx5yf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4GpdIyPf4j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
مادو يسجل الهدف الأول للرجاء بالخطأ في مرماه..#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GujFEmp7fu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023