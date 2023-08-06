الرياضة

النصر يتخطى الرجاء ويواجه الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1445 هـ       6 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق النصر إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد تغلبه على نظيره الرجاء المغربي 1/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل أهداف النصر” رونالدو وسلطان الغنام وفوفانا” فيما جاء هدف الرجاء عن طريق النيران الصديقة بقدم عبدالله مادو. بتلك النتيجة يتأهل النصر لمواجهة فريق الشرطة العراقي في نصف النهائي الأربعاء المقبل.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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