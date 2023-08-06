الرئيس استقبل الفالح.. وطاولة مستديرة للتعاون.. تطوير الشراكة والاستثمار مع الباراغواي

البلاد – الرياض

في إطار الجولة الاستثمارية إلى دول أمريكا اللاتينية، وبعد زيارة ناجحة إلى البرازيل، قام وفد المملكة برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح بزيارة إلى الباراغواي؛ حيث استقبله رئيس الجمهورية ماريو عبدو بينيتيز، ونقلَ الوزير تحياتِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الباراغواي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.

من جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار في اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع العام والخاص من البلدين ، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها في ظل وجود فرص واعدة في كلا البلدين.

وفي إطار زيارته لجمهورية الأوروغواي، التقى الفالح كلًا من وزير الصناعة والتجارة، ووزير الخارجية، ووزير الثروة الحيوانية الزراعة والثروة السمكية، ووزير الاقتصاد والمالية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين.

ويستكمل وزير الاستثمار والوفد المرافق له الزيارة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، يعقد خلالها العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات؛ بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.