استوديو نواميس العرب .. تصميم يجمع العراقة وعبير الورد

متابعة – هاني البشر

أكثر من ثلاثين ساعة يبثها استديو نواميس العرب في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

الأستوديو، الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للهجن، يجمع بين التجهيزات التقنية واللمسات الفنية، ويستوعب 7 ضيوف، ويشكل طاقم العمل فيه من المصورين والمعدين فريقاً سعودياً كاملاً بنسبة 100%، وتم تجهيزه بأسبوع تاريخي من تراث الطائف، حيث يستوحي في تصميمه أحد أهم معالم الطائف وهو قصر شبرا، مقر الملوك وحصن الشعب، الذي يقف شامخاً وشاهداً على أزمنة عديدة وأحداث مهمة، وبداخله من المقتنيات ما يجسد تاريخ المملكة العربية السعودية.

ويعتبر قصر شبرا بالطائف واحدًا من أهم القصور بالمملكة؛ إذ سكنه الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وكان يدير شؤون الحكم منه خلال إقامته بالطائف. وبعد تولي الملك فيصل، يرحمه الله، ولاية العهد اتخذه مقرًا لرئاسة الوزراء في الصيف خلال عهده، ثم استخدمته وزارة الدفاع والطيران مقرًا لها حتى عام 1407 هـ، وبعد ذلك حوله الملك فهد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، ليكون متحفاً للتراث العربي والاسلامي تحت إشراف وزارة المعارف السعودية، وهو الآن تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأصبح متاحاً للزوار.

ويعطي المتحف، الواقع بين البساتين والجبال، نبذة عن إنشاء القصر والمراحل التاريخية والسياسية التي شهدها ليأخذ زواره بجولة عبر الزمن، متمثلة بسجل حي لتاريخ الطائف وحضاراته.

أيضاً يستوحي استوديو نواميس العرب استخدام الورد الطائفي الشهير، وهو من نباتات الزينة التي تنتمي إلى الفصيلة النباتية الوردية، ويتميز بأزهاره الكبيرة والجميلة، ورائحته العطرة المميزة. ويشكل أحد أهم المحاصيل الزراعية الاقتصادية لمحافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.