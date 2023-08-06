“أوبك بلس” تواصل دعم استقرار وتوازن الأسواق

الرياض – واس – وكالات

تواصل مجموعة “أوبك+” سياستها الجماعية الهادفة إلى دعم استقرار أسعار النفط وتوازن الأسواق، لصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، في ظل عدم اليقين الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

وجاء إعلان لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة”أوبك+” (الجمعة)، مؤكدًا استمرار العمل بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024م، التي سبق التوصل إليها في اجتماع 4 يونيو الماضي. وفي بيانها الصادر، قالت المجموعة: إن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو تظهر امتثال الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين من خارجها بوجه عام لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام، وأكد المصدر أن هذا التخفيض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وأعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميًا، بهدف استقرار السوق، كما أعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، بحسب البيان. وذكرت اللجنة أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية في 4 أكتوبر.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة قد أعلن في يوم سابق، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. وأوضح المصدر، أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م. وارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة لتواصل تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، لتسجل عند التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار، مسجلًا 82.82 دولار للبرميل.