مبلشة .. تكسر الرقم الأفضل في الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر
حققت المطية “مبلشة” لمالكها حفيظ الغفراني المري التوقيت الأفضل في اليوم الثاني (السبت) من منافسات فئة “الحقائق” ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وقد انطلقت فعاليات المهرجان الثلاثاء الماضي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وينظمه الاتحاد السعودي للهجن.
ونجحت “مبلشة” في تحقيق لقب الشوط الأول خلال الفترة الصباحية بزمن قدره 4:34.764 دقيقة وبمسافة (3 كيلو مترات) إضافة لكسرها الرقم الأفضل، الذي سجل (الجمعة) في افتتاح الفئة باسم المطية “سياف” لمالكها نايف الدقيقي الحويطي، والبالغ 4:38.840 دقيقة.
وأقيم اليوم 28 شوطاً لفئة الحقايق (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان، حيث شارك في اليوم الخامس من المهرجان، واليوم الثاني من فئة الحقائق 1063 مطية تضمنتهن قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 659 مطية في الفترة الصباحية، 404 مطية في الفترة المسائية.
يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.