الرياضة للمــرة الأولى.. الرياض تستضيف بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023

الرياض – هاني البشر

تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، تستضيف المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية 2023، خلال الفترة من 8-10 أغسطس الجاري بمشاركة 154 رياضيا ورياضية يمثلون 16 دولة من مختلف بلدان العــالم. وكانت منتخبات “السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، باكستان، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، بولندا، روسيا، نيجيريا” قد أعلنت رسمياً مشاركتها في البطولة التي تقام للمرة الأولى “دولياً” في السعودية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض. الدكتور عبدالله بن هاشم البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبر عن سعادته بتنظيم البطولة الدولية، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الرياضي من قبل حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة –حفظها الله- والمتابعة المستمرة والحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسمو نائبه الأميـر فهد بن جلوي، شكل حافزاً لكل الاتحادات لتنظيم البطولات العالمية، بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة أكبر المحافل الدولية والعالمية في مختلف الرياضات، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المنتخبات المشاركة.