الرياضة الرفادة: تم ضخ أكثر من 5 ملايين من أجل رموز مهرجان ولي العهد

متابعة – هاني البشر

أكد مالك الهجن عامر سعد الرفادة المري، أنه حضر للنسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، وهدفه تحقيق رموز أشواط المرحلة التمهيدية، حيث قدم من مسقط رأسه ومعه أكثر من 20 مطية، من بينها خمس مطايا مخصصة للمرحلة النهاية في المهرجان. وكشف الرفادة أنه ضخ أكثر من خمسة ملايين ريال في سوق الانتقالات؛ تحضيرًا لهذا المهرجان إضافة لتجهيزه مطايا من انتاجه الخاص، وقال “نشارك بقوة من أجل الظفر بأحد الرموز، في المرحلة التمهيدية حققنا المركز الأول في شوطين إحداهما رئيسي في فئة الحقايق، ونمني أنفسنا بتحقيق المزيد خلال المرحلة التمهيدية الحالية”. وعن جائزة سيف ولي العهد، قال الرفادة “شكرًا لقرار زيادة أعداد الفائزين وزيادة جوائزه من مليون إلى 1.750 مليون ريال، الاتحاد السعودي للهجن يقوم بعمل جبار لتطوير هذا المهرجان الكبير باسم راعيه، الذي أصبح اليوم مهرجانًا أشبه بالعيد لأهل الهجن عامة، وفي النسخة المقبلة سنكون منافسين عليه وسنعمل على ذلك”. وأضاف “العمل في هذا المهرجان أصبح احترافيًا بشكل كبير جدًا، تواصل الاتحاد اليوم معنا مميز، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عامة أو حتى عن طريق الاتصال المباشر، ما سهل مهمتنا في المشاركة في المهرجان بشكل عام أو في الأشواط بشكل خاص، رغم عدد المشاركين الكبير في هذا الموسم من داخل السعودية وخارجها”. وختم الرفادة: “من قلب مواطن محب لوطنه، ومحب لهذه الرياضة العريقة، شكرًا لقيادة هذا الوطن، وأخص سمو سيدي ولي العهد على دعم رياضة الأجداد، وتقديمها بهذه الصورة العظيمة بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة وتسهيل مشاركة الجميع فيها، سعادتنا الأولى أننا في مهرجان سموه الكبير”.