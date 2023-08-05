أنغام في جدة.. حضور جماهيري كبير وأجواء صيفية رائعة

البلاد- جدة

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته شركة Benchmark يوم الخميس 3 أغسطس، والذي جمع رابطة معجبين صوت مصر في حفل غنائي كبير، وبحضور 0700 شخص، افتتح الحفل الوصلة الطربية الاولى بحضور فرقة الايقاعات الشرقية المتعددة بقيادة الفنان سعيد الارتيست، وقدم مجموعة من الإيقاعات المصرية المتنوعة، وشاركه الفقرة الفنانة هناء مصطفى مؤدية رقصة التنورة التراثية، ورحب الجمهور بعدها بمعشوقة الملاين الفنانة انغام، حيث صدعت على المسرح بصحبة المايسترو هاني فرحات لتبدأ أول اغنية لها في الحفل “عمري معاك ” وتفاعل معجبين صوت مصر بالتشجيع الكبير المرددين معها كلمات الاغاني، وشاركت الفنانة انغام جمهورها بأغنيتها الجديدة “سيبك انت” واثنت عليهم بكلماتها اللطيفة وقالت ” اللي عنده الجمهور دا بعمرو مايدبل “.

اكملت الفنانة انغام فقرتها امام 7000 شخص مستمتعون بحماس أداء الفنان انغام على المسرح، ومن الاغاني التي ادتها أغنية ” اهي جت ،لا تهجى ، خليك معايا ، اساميك الكتيرة ، حالة خاصة جدا، نسينا نعيش ، غريب ، عشان ارضيك ، أناني ، حته ناقصة ، قلبك ، سيدي وصالك ، اكتبلك تعهد “

كما عبرت الفنانة انغام بفرحتها بهذا الحفل وقالت “بشكر ربنا بيكم اني راهنت عليكم ” حيث شكل الحفل الغنائي تجربة لاتُنسى لعشاق الفنانة انغام وصوت الصفقات المستمرة المعبرة بمحبة الجمهور الكبير لها، وقبل مغادرتها المسرح قدمت شكر خاص لجميع الحضور والشركة المنظمة بنش مارك والهيئة العامة للترفيه وادارة تقويم جدة، كما عبرت في المؤتمر الصحفي قائلة “جمهور جدة بالتحديد واحشني وهما اللي فاجئوني وعملوا حفلة بغناهم”.