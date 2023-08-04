نتيجة أزمة مالية.. غوندوغان مُهدد بمغادرة برشلونة!

قالت يومية آس (As) الإسبانية الجمعة: إن برشلونة مهدد بفقدان الألماني إلكاي غوندوغان (32 عامًا) المنضم للتو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان النادي الكاتالوني قد تعاقد مع غوندوغان في صفقة مجانية هذا الصيف، كما تعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو، إينيغو مارتينيز بنفس الطريقة.

وطبقًا للمصدر، فإن برشلونة قد يضطر إلى فسخ عقد غوندوغان بسبب عدم قدرته على تسجيل اللاعب في كشوفات النادي الرسمية.

برشلونة كان يعول على بيع 15٪ من ستوديوهاته إلى شركة ألمانية مقابل 56 مليون يورو، كي يستطيع ضخ أموال لخزيته وتسجيل الصفقات الجديدة.

بيد أن الشركة الألمانية قد تراجعت عن قرار الشراء-حسب وسائل إعلام- ما قد يضطر النادي إلى فسخ عقود الصفقات الجديدة، وأبرزها غوندوغان.





حسب المصدر، فإنه يتعيّن على برشلونة إيجاد حل سريع وتسجيل غوندوغان قبل يوم 12 أغسطس الحالي، وإلا فسيتم فسخ عقد غوندوغان رسميًا.