كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال.. والسد يواجه الشرطة العراقي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

أبها- هاني البشر

تنطلق غدًا السبت، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بمباراتين، تجمع الأولى بين السد القطري والشرطة العراقي، والثانية بين الاتحاد السعودي والهلال السعودي.

في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، يلتقي السد متصدر ترتيب المجموعة الثانية، مع نظيره الشرطة وصيف المجموعة الأولى، وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وخلال مرحلة المجموعات، جمع فريق السد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، ليتصدر المجموعة الثانية، ويواجه الشرطة وصيف المجموعة الأولى بـ4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الهلال، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتربّع الاتحاد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليواجه الهلال وصيف المجموعة الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات دور الثمانية بمباراتين يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الرجاء المغربي مع النصر السعودي، ويلعب الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي.

* المؤتمرات الصحفية للمدربين

عُقدت اليوم الجمعة، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي فرق الهلال السعودي والاتحاد السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، للحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بخوض منافسات دور الثمانية.

قال خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال: “سعداء بالوصول لهذه المرحلة من البطولة، ما زلنا في طور الإعداد وسنقدم أفضل ما لدينا لكي نصل إلى أبعد نقطة ممكنة، لدينا طموحات كبيرة ونعرف قدرات فريق الاتحاد القوي، ولديهم ميزة الاستمرار مع نفس المدرب من الموسم الماضي، وستكون مباراة شرسة للغاية”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أحسم مشاركة مالكوم حتى الآن، في هذه المرحلة قد نواجه صعوبات ونكتشف بعض المشاكل في بعض الخطوط داخل الفريق، وهي فرصة جيدة لاكتشاف السلبيات مبكراً، نحن في طور بناء الأفكار والخطط مع اللاعبين، والأمور ستصبح أفضل مع بداية الموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الدفاع، وحتى أيضاً في الجوانب الهجومية هناك أزمات نعاني منها وسنحاول التغلب عليها”.

وقال كاليدو كوليبالي مدافع الهلال: “الاتحاد فريق رائع ويمتلك لاعبين أكفاء للغاية، فاز بالدوري السعودي خلال الموسم الماضي، والمباراة لن تكون سهلة، سعيد بالأجواء الجماهيرية في البطولة، عدنا بقوة مرة أخرى بعد بداية صعبة في دور المجموعات”.

واختتم: “البطولة العربية قوية وتشهد مشاركة أندية كبيرة، والأجواء رائعة على مستوى التنظيم والجماهير، كلاعب منضم حديثاً إلى الفريق استفدت كثيراً من تلك المسابقة، التي تشهد جودة كبيرة على كافة الأصعدة، وستكون انطلاقة رائعة لهذا الفريق في الموسم الجديد”.

من جانبه، قال نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد: “سنلعب أمام خصم رائع، البطولة تزداد قوة مع كل مرحلة، نستعد بشكل جيد، وسنخوض مراناً أخيراً مساء اليوم، لمنح اللاعبين كافة المعلومات الخاصة بالهلال ولاعبيه، المباراة ستكون حماسية وجماهيرية لأنصار الاتحاد، وأشكرهم على الدعم المستمر لنا”.

وتابع: “لم نحسم مشاركة كانتي في المباراة حتى الآن، طبيعي أن يعاني الفريق من إجهاد وإصابات بعد العودة إلى المباريات، هدفنا دائماً الحصول على أعلى أداء من جميع اللاعبين بأسرع طريقة ممكنة، لا يمكن لأحد أن يتوقع النتيجة، علينا فقط الاستعداد بشكل جيد وخوض المباراة بحماس وتقديم أفضل ما لدينا”.

وقال إيجور كورونادو لاعب الاتحاد: “سنواجه فريقاً كبيراً بدون شك، لكن فريقنا في حالة جيدة أيضاً وفي تطور مستمر، على المستوى الفني؛ يمتلك الفريقان عناصر رائعة للغاية، لن تكون هناك ميزة لفريق على آخر من الناحية الفنية، المباراة ستشهد العديد من العوامل الحاسمة، وكما ذكر المدرب فإن الشيء الأهم هو آلية الإعداد لخوض اللقاء، الفريقان تعاقدا مع عناصر جديدة، والإعداد الذهني والقوة العقلية هما العامل الأهم في حسم المباراة”.

في المقابل، شدد أحمد صلاح مدرب الشرطة العراقي، على جاهزية فريقه لخوض لقاء السد، مشيداً بما قدمه لاعبوه خلال مرحلة المجموعات والتأهل بين فرق قوية وصعبة، مُضيفاً: “سنواصل العمل على نفس النهج، وسنواجه فريقاً قوياً يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين”.

من جانبه، قال محمود المواس لاعب الشرطة إنه بات جاهزاً للمشاركة في المباراة، مُقدماً شكره للجهاز الطبي لفريقه، ومؤكداً: “أنا الآن جاهز لخوض الـ90 دقيقة كاملة، أشكر الجمهور العراقي أيضاً على دعم اللاعبين في هذه البطولة، وهدفنا دائماً هو تمثيل العراق بشكل مشرف”.

كما أكد برونو ميجيل مدرب السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الشرطة، لافتاً إلى أن الأخير يمتاز بالتنظيم الدفاعي القوي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون سجالاً بين الفريقين.

وأضاف: “لديّ فريقاً مكوناً من 20 لاعباً وأكثر، وكلهم على نفس المستوى والمواصفات، ومن يشارك سيؤدي دوره على أكمل وجه، نحن نعتمد بشكل كامل على مجموعة وليس أفراد”.

وشدد طارق سلمان لاعب السد على احترامه الكبير لفريق الشرطة، مُبيناً أنهم يمتلكون طموحاً كبيراً في كافة المشاركات المحلية والخارجية، ومُضيفاً: “كل تركيزنا الآن هو تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي، فريقنا سيصبح أكثر قوة خلال الفترة المقبلة بفضل التدعيمات الجديدة”.