بايرن يهدد بالانسحاب من صفقة هاري كين

هدد بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا في آخر 11 موسمًا- بالانسحاب من مفاوضات التعاقد مع هاري كين من توتنهام- حسب يومية تلغراف (Telegraph) البريطانية.

ويتفاوض النادي البافاري مع توتنهام منذ أسابيع، وقد قدّم عروضًا عديدة؛ أبرزها بقيمة 80 مليون يورو، لكن جميعهم قوبلوا بالرفض من إدارة الـ”سبيرز”.

يطمح توتنهام في بيع كين إلى بايرن ميونيخ مقابل 100 مليون يورو، وهذا ما قد يجعل بطل ألمانيا ينسحب من الصفقة حسبما أوردته تلغراف.

سيتوجّه بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد، الألماني توماس توخيل، إلى خيارات أخرى في الميركاتو إن لم يذعن توتنهام للمبلغ المرصود (80 مليون يورو).

ينتهي تعاقد كين مع توتنهام بانقضاء الموسم المقبل 2023-2024، ما يجعل موقف النادي اللندني ضعيفًا، حيث يمكن لكين الإمضاء مع أي نادٍ بالمجان في يناير المقبل.

BREAKING 🚨: Bayern Munich have submitted their final offer for Harry Kane and now want a quick decision from Tottenham ⏳ pic.twitter.com/H88kR2cIt1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2023