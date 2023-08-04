انطلاق الجولة الثالثة من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات غدًا

الرياض- محمد الجليحي

تنطلق السبت والأحد منافسات الجولة الثالثة من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض بمشاركة 60 لاعبة يمثلن 13 ناديا، هي “قفار، الأهلي، الوطني، الشباب ، الطائي، جدة يونايتد، نادي الصم بالدمام، نادي الصم بالرياض، الصقور، مضر، الوحدة، الشعلة، الدرعية”.

وتصدر نادي الوطني ترتيب الأندية في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات بعد ختام الجولة الثانية التي أقيمت الشهر الماضي في حائل، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني، ونادي مضر في المركز الثالث، ونادي الشباب في المركز الرابع.