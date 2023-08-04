الرياضة الفتح يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس زيلارايان 3 مواسم

الدمام- البلاد اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس زيلارايان للانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن يجتاز الفحص الطبية اللازمة وتم الاتفاق على تكون مدة التعاقد ثلاث سنوات، وذلك بعد شراء المدة المتبقية من عقده من نادي كولومبوس كرو الأمريكي. ويعتبر لوكاس من اللاعبين المميزين في خطي الوسط والهجوم، ورغم مولده في الأرجنتين إلا أنه اختار تمثيل منتخب أرمينيا، وخاض معه العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أوروبا، وسبق له تمثيل فريق بيلغرانو الأرجنتيني وحقق معه لقب الدوري. كما تألق بشكل لافت مع فريق تيغريس المكسيكي وحقق مع لقب الدوري أكثر من مرة. يذكر أن لوكاس سجل هدفا من مسافة 51 متراً عن المرمى في الدوري الأمريكي في شباك فريق شارلوت في السادس من أكتوبر الماضي، الذي اعتبر أحد أطول الأهداف الذي سجل من ركلة حرة في تاريخ كرة القدم.