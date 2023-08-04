الرياضة الاتفاق يواجه الجزيرة الإماراتي في أبوظبي

الدمام- البلاد

يخوض فريق الاتفاق مساء غد السبت لقاءه الودي الأول خلال معسكر أبو ظبي في المرحلة الثالثة من الاستعدادات لدوري روشن السعودي، عندما يواجه الجزيرة الإماراتي في لقاء يسعى من خلاله المدير الفني جيرارد لاختبار المحترفين الأجانب الجدد، الذين انضموا حديثاً للفريق، وكذلك الوصول للأسلوب والتشكيل المثالي للدخول به منافسات الموسم. ويعتبر لقاء الجزيرة مهمت لاختبار الفريق فنياً ومعنوياً، وسيكون اللقاء الودي الثاني في أبو ظبي أمام فريق شباب الأهلي الإمارات خلال الأسبوع المقبل.