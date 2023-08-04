الرياضة

الاتفاق يواجه الجزيرة الإماراتي في أبوظبي

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1445 هـ       4 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
يخوض فريق الاتفاق مساء غد السبت لقاءه الودي الأول خلال معسكر أبو ظبي في المرحلة الثالثة من الاستعدادات لدوري روشن السعودي، عندما يواجه الجزيرة الإماراتي في لقاء يسعى من خلاله المدير الفني جيرارد لاختبار المحترفين الأجانب الجدد، الذين انضموا حديثاً للفريق، وكذلك الوصول للأسلوب والتشكيل المثالي للدخول به منافسات الموسم.

ويعتبر لقاء الجزيرة مهمت لاختبار الفريق فنياً ومعنوياً، وسيكون اللقاء الودي الثاني في أبو ظبي أمام فريق شباب الأهلي الإمارات خلال الأسبوع المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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