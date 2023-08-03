“هداد” يخطف شوط ختام المفاريد في مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

خطف “هداد” لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، لقب الشوط الرئيس في اليوم الختامي من فئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، والذي انطلق الثلاثاء الماضي على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

ونجح هداد في خطف الشوط خلال الفترة المسائية، وبزمن وقدره 3:05.682 دقيقة وبمسافة (2 كيلو متر)، حيث أقيم اليوم 36 شوطاً لفئة المفاريد ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.

وحققت المطية “وابل” لمالكه القطري علي خليفة السويدي المري التوقيت الأفضل اليوم في الشوط الثامن خلال الفترة الصباحية وبزمن وقدره 3:01.893 دقيقة، حيث شارك في اليوم الثالث والأخير من فئة المفاريد 1228 مطية تضمنتهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 935 مطية في الفترة الصباحية، و293 مطية في الفترة المسائية.

وشارك في منافسات المفاريد خلال الثلاث أيام الماضية 4149 مطية في 120 شوطا، حيث قطعت المطايا خلالها مسافة 240 كيلو متر.

وشهدت منافسات المفاريد احتفاظ المطية “جالوت” بالتوقيت الأفضل وبزمن وقدره 2:57.547 دقيقة.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.