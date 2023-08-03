«مسك» 10 آلاف وظيفة تقنية

البلاد – الرياض

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة؛ تهدف إلى إطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار” الهادف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وتأتي النسخة الخامسة من البرنامج التعليمي العالمي بمشاركة 85 متدربًا ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتعزيز قدراتها في المجالات الحيوية الواعدة ذات الصلة، ودعم مستقبل التقنية؛ حيث يسعى مسار” مسك المهارات” إلى تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة مسك، المتمثل في استحداث 10 آلاف وظيفة من قبل الشركات الناشئة المدعومة، أو التي أُطلقت من خلال برامج المؤسسة.