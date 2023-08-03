محافظ جدة يتسلم تقرير المرور

البلاد – جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لمرور جدة للعام 1444هـ، المتضمن خطط وأعمال المرور في المحافظة خلال الفترة الماضية، والحملات التوعوية المرورية؛ للحد من الحوادث وضبط المخالفين للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى جهودهم في تنظيم وتسهيل الحركة المرورية في الطرقات وفك الاختناقات المرورية.

وأكد سموه أهمية تطبيق الأنظمة المرورية، التي تُسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.