مايك تايسون يُدرب فرانسيس نغانو لنزال ” أشرس رجل على وجه الأرض” في مواجهة فيوري في الرياض

أسطورة الملاكمة وبطل الوزن الثقيل الشهير يدعم نغانو

الرياض – هاني البشر

وافق أسطورة الملاكمة “مايك تايسون” على الفرصة النادرة لتدريب فرانسيس نغانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل، استعداداً للنزال الخيالي المرتقب على لقب “أشرس رجل على وجه الأرض” مع تايسون فيوري يوم 28 أكتوبر 2023 في الرياض. وسيقف مايك تايسون، أيقونة الملاكمة الأكثر شهرة، والذي كان أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع، في زاوية نغانو من حلبة الملاكمة في النزال التاريخي المُرتقب ضد بطل العالم للوزن الثقيل في بطولتي WBC و Lineal، وسيكون النزال افتتاحية فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

ويُعد موسم الرياض أضخم حدث ترفيهي على مستوى العالم، حيث يستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم لحضور ألاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وللاستمتاع بأفضل تجارب الطعام والعديد من الفعاليات الثقافية الفريدة في نوعها.

وسيُقدم مايك تايسون الذي يعد أحد أعظم ملاكمي الوزن الثقيل في التاريخ، والمُلقب باسم “أشرس رجل على وجه الأرض”، لنغانو خلاصة تجربة وخبرة 20 عاماً من المنافسة في حلبات الملاكمة لمساعدته في الاستعداد لأكبر نزال يخوضه في حياته.

وسيُجرى النزال الأقوى والذي يًعد أحد أهم مباريات الملاكمة على الإطلاق، في حلبة ملاكمة وفقاً لقواعد أنظمة الملاكمة القياسية، بتحكيم ثلاثة حكام بإتباع نظام العشر نقاط، وذلك في العاصمة الرياض، أكبر مدن المملكة العربية السعودية.

وفي معرض تعليقه على إعلان تعيينه مدرباً لنغانو، قال مايك تايسون: “لا شك في أنني أدعم نغانو 100% في هذه البطولة الشرسة. نغانو لديه لكمة قوية، يكفي أن يوجهها لخصمة ليفوز بالضربة القاضية. أنا أتطلع للعمل مع نغانو، ولدعمه في انتقاله من بطولة القتال النهائي يو إف سي إلى حلبة النزال على لقب “أشرس رجل على وجه الأرض”.

وأضاف قائلاً: “نغانو ليس بالغريب عن حلبات الملاكمة، فله فيها صولات وجولات، وهو من أبطال العالم. لكن ما سيصنع الفرق هو العمل على الدمج بين طاقته الهائلة ومهاراته القتالية في توجيه لكماته، وفي استخدام رشاقة حركاته بمهارة للتحرك بسرعة في الحلبة وتوجيه الضربة القاضية. نحن هنا للفوز.”

من جانبه قال فرانسيس نغانو: “إن ضم مايك تايسون إلى معسكري التدريبي هو أحد أفضل القرارات التي يمكنني اتخاذها للاستعداد لمواجهة تايسون فيوري في الحلبة في موسم الرياض هذا العام. مايك تايسون هو مثلي الأعلى في الملاكمة، وستكون خبرته ومهاراته التي لا تقارن مهمة جداً بالنسبة لي، فبتوجيهاته سيتسنى لي تحسين تكتيكاتي والفوز بهذا النزال التاريخي. لقد سعيت لهذه المعركة لسنوات طويلة، واليوم بعد أن أصبحت واقعاً ملموساً. أتطلع لخوض هذه المباراة الأهم في تاريخي، ولمفاجأة المتابعين حول العالم من حلبة القتال الأكثر تفرداً في الرياض. يوم 28 أكتوبر سيعرف العالم من هو “أشرس رجل على وجه الأرض”.